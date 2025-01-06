نتنياهو يوافق على إجراءات أمنية جديدة في الضفة الغربية بعد تصاعد التوترات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الإثنين أن بنيامين نتنياهو وافق على تنفيذ مجموعة من الخطوات الأمنية في الضفة الغربية.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع شارك فيه وزير الدفاع، وقائد الجيش، ورئيس جهاز الأمن العام، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، وركز الحاضرون على القضايا الأمنية الملحة وسبل التعامل مع التهديدات المحتملة.

وفي ختام النقاش، تم الاتفاق على اتخاذ تدابير تستهدف ملاحقة المطلوبين وتنفيذ إجراءات ميدانية لتعزيز السيطرة الأمنية.

وأكد المسؤولون أن الخطوات التي تمت المصادقة عليها تشمل تحركات تهدف إلى تحسين قدرة القوات الأمنية على التعامل مع التحديات الراهنة، سواء من خلال عمليات ميدانية محددة أو إجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع الأمني العام في المنطقة.

وفي تصريح له يوم الإثنين، عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن موقفه الحازم إزاء حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة ثلاثة مستوطنين في شمال الضفة الغربية، متعهّدًا بملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة.

وأكد تصميم حكومته على اتخاذ خطوات صارمة لضمان الرد على هذا الهجوم.

جاءت هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية تناولت حادثة إطلاق النار التي استهدفت حافلة تقل مستوطنين في منطقة تقع بين مستوطنتين في شمال الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن الحادثة أسفرت عن سقوط قتلى وعدد من الإصابات بين الركاب.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن قوات الأمن تجري عمليات مكثفة في محاولة لتعقب منفذي الهجوم، فيما أشارت إلى أن الحادثة تسببت في حالة من التوتر المتصاعد بالمنطقة، وسط دعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات والطرقات المحيطة بها.