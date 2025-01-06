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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نص دستة أشرار استبدلوا الذهب بآخر مزيف داخل شقة الساحل

المتهمين
المتهمين
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فتحت نيابة الساحل، تحقيقات موسعة في واقعة قيام 6 أشخاص بالدخول إلي شقة واستبدال الذهب بمزيف لإبعاد الشبهة عن أنفسهم وخداع مالك الشقة، حيث طلبت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وامرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى مكون من  6 أشخاص ، ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص واستبدالها بذهب مزيف، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص،  مقيمين بدائرة قسمى شرطة “روض الفرج ، الساحل”  كما تم ضبط (مبلغ مالى - سيارة - حساب بنكى - بوليصة تحويل مبالغ مالية)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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