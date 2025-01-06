نص دستة أشرار استبدلوا الذهب بآخر مزيف داخل شقة الساحل

فتحت نيابة الساحل، تحقيقات موسعة في واقعة قيام 6 أشخاص بالدخول إلي شقة واستبدال الذهب بمزيف لإبعاد الشبهة عن أنفسهم وخداع مالك الشقة، حيث طلبت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وامرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص ، ربة منزل بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمسكن أحد الأشخاص واستبدالها بذهب مزيف، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسمى شرطة “روض الفرج ، الساحل” كما تم ضبط (مبلغ مالى - سيارة - حساب بنكى - بوليصة تحويل مبالغ مالية)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.