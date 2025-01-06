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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المتروبوليت نقولا يحتفل بعيد الظهور الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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 ترأس المتروبوليت نقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، اليوم الإثنين، القداس الإلهي، بمناسبة عيد الظهور الإلهي بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس. 

وقاد جوقة الترتيل شريف زريق أمين صندوق الكنيسة.

وحضور المهندس مجدي زريق رئيس مجلس وكلاء الكنيسة وأعضاء المجلس ومنهم الدكتور رائف عوض الله.

كما حضر العديد من  شعب مدينة طنطا ومدينة المحلة الكبرى ومدينة شبين الكوم، ورئيس مجلس وكلاء كنيسة البشارة للروم الكاثوليك  جوزيف فكهاني برفقة عدد من أبناء الكنيسة.

في نهاية القداس الإلهي بعد صلاة تقديس الماء الكبرى تم تبريك الكنيسة والشعب المؤمن الحاضر بالماء المقدس، ثم أخذ الحضور الماء المقدس معهم للاحتفاظ بها في منازلهم لتكون بركة لهم والمنزل.

بعد ذلك توجه الجميع إلى قاعة القديس مرقص الملحقة في الكنيسة وفي جو ملئة البهجة تم تبريك كعكة الفاسيلوبيتا، "Βασιλόπιτα" باليونانية (Vasilopita) وتقطيعها وتوزيعها على الحضور.

بعد تقطيع  كعكة الفاسيلوبيت وتوزيعها كانت عملة نقود معدنية الموضوعة فيها من نصيب المتروبوليت نقولا.

بعد ذلك أعد مجلس وكلاء الكنيسة مائدة إفطار لجميع الحضور عمها السرور والفرح بالعيد وتجمعهم مع بعض.

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