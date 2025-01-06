الدولار الكندي يرتفع بعد إعلان ترودو استقالته من رئاسة الوزراء

ارتفع الدولار الكندي، اليوم الإثنين، بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو استقالته من رئاسة الوزراء وزعامة الحزب الليبرالي، مما أدى إلى بدء سباق لاختيار خليفة له كزعيم.

وارتفع الدولار الكندي بنسبة تصل إلى 1.2% ليصل إلى 1.4280 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي صباح اليوم /الإثنين/، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي، إلا أن هذه المكاسب تقلصت لاحقًا خلال الجلسة بعد أن ألقى ترودو خطابًا أمام وسائل الإعلام في أوتاوا، وفقا لشبكة “بلومبرج”.

كان الدولار الكندي قد تراجع في ديسمبر إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2020، بعدما دخلت حكومة ترودو في أزمة إثر الاستقالة المفاجئة لوزير المالية.

وخسر الدولار الكندي أو “اللوني” حوالي 6% من قيمته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، متأثرًا بتهديدات الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال رئيس استراتيجية العملات الرئيسية في كريدي أجريكول، فالنتين مارينوف: “أشك في أن استقالة ترودو ستكون نقطة تحول كبيرة للدولار الكندي، حتى لو أدت في النهاية إلى فترة من الهدوء السياسي النسبي.

ورجح مارينوف، أن ذلك يرجع جزئيًا إلى الخلفية الاقتصادية الضعيفة في كندا، التي أجبرت البنك المركزي الكندي على أن يكون من أكثر البنوك المركزية تيسيرًا بين دول مجموعة العشر في الأشهر الأخيرة.

وأضاف مارينوف، على الرغم من أن الدراما السياسية المستمرة في أوتاوا قد تؤدي إلى تحركات مثيرة للاهتمام خلال اليوم في الدولار الكندي، إلا أن اللوني قد لا يكون جاهزًا بعد للانطلاق والتحليق.