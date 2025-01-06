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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حاميها حراميها.. اعترافات عامل أمن سرق عملات من داخل سيارة نقل أموال

المتهم
المتهم
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أدلي حارس أمن المتهم بسرقة عملات من داخل سيارة نقل أموال المعين علي حراستها، بإعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث قال المتهم بأنه يمر بضائقة مادية وفي سبيل حلها قام بالتخطيط بسرقة السيارة في محاولة للهروب بجريمته.

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه قام باستبدال مبلغ مالى عملات "أجنبية" من أحد الأشخاص، عامل بمحل أدوات كهربائية، وأمرت نيابة عين شمس بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

تعود الواقعة عندما تم ضبط  حارس أمن بإحدى شركات نقل الأموال  بدائرة قسم شرطة عين شمس ، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من خزينة السيارة المعين حراسة عليها ، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، هاتف محمول ، عدد من الإيصالات) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإستبدال مبلغ مالى عملات "أجنبية" من أحد الأشخاص "عامل بمحل أدوات كهربائية" أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المالى .

وتحرر المحضر اللأزم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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