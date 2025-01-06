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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الإيطالي .. انتر يتقدم على ميلان بهدف لاوتارو في الشوط الأول

لاوتارو
لاوتارو
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تقدم فريق انترميلان الايطالي بهدف دون رد على منافسه إيه سي ميلان في السوبر الإيطالي بالمباراة المقامة بينهما اليوم الاثنين على ملعب الأول بارك بالعاصمة  السعودية الرياض.

بدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: إيمرسون رويال، فيكايو توموري، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: موسى، فوفانا، خوسيه خيمينيز

خط الهجوم: ريخيندرز، كريستيان بوليسيتش، ألفارو موراتا

فيما بدأ انتر المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك، دي فري، باستوني

خط الوسط: دومفريز، باريلا، كالهانوجلو، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: مهدي طارمي، لاوتارو مارتينيز

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، وجاء الهدف الأول عن طريق لاواتارو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول ليضع فريقه بالمقدمة. 

انترميلان إيه سي ميلان السوبر الإيطالي السعودية الرياض