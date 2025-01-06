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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة سوهاج: أحمد عيد مديراً لمستشفى الصدر ومنى عبد الناصر لإدارة سلامة المرضى وسامح إدوار للرمد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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أصدر اليوم الأثنين  6 يناير 2025، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج 4 قرارات جديدة وهامة وذلك ضمن جهود النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتمكين الكوادر الطبية المتميزة.

وجاء القرارات كالأتي: تكليف الدكتور أحمد عيد صابر، مديراً لمستشفى الصدر، وتكليف الدكتورة مني عبدالناصر ابراهيم، مديراً لإدارة سلامة المرضي بجانب عملها، وتكليف الدكتور أحمد محمد حسانين، مديراً لإدارة مكافحة العدوي، وتكليف الدكتور سامح ادورد ذكري، مديراً لمستشفى الرمد بسوهاج.

وتأتي تلك القرارات ضمن إجراءات رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بجميع أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.

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