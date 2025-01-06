أسواق العملات والمعادن تتفاعل مع تصريحات ترامب بشأن عدم تقليص الرسوم الجمركية

تفاعلت أسواق العملات والمعادن، مساء اليوم، مع نفى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تقريرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست يفيد بأن مساعديه يفكرون في تقليص خطته التعريفية بحيث تنطبق فقط على واردات محددة.

وانخفضت أسعار الذهب، وقلص الدولار من تراجعه بشكل حاد مقابل معظم العملات الرئيسية، فيما قفز اليورو.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2634.40 دولار للأوقية فيما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك: وفق ما نقلت وكالة بلومبيرج، "تلقى الذهب، مثل معظم الأصول الأخرى، دفعة في وقت مبكر بعد أن ساعد تقرير واشنطن بوست في دفع الدولار إلى الانخفاض، لكن المكاسب لم تستمر، حيث دخل الذهب والفضة في جني الأرباح قبل أن يهبطا إلى المنطقة السلبية بعد نفي ترامب للقصة".

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.6% بعد أن هبط بأكثر من 1%، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من عام.

وارتفع اليورو بنحو 1.2% مقابل الدولار، وهو أكبر مكسب للعملة الاوروبية منذ أغسطس، في حين قفز الجنيه الاسترليني أيضًا بنحو 1%.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في إكس تي بي، إن الخسارة الأولية للدولار كانت "رد فعل مبالغ فيه على تقرير غير مؤكد، لكنها تظهر اتجاه السفر. لقد شهدنا تراكمًا كبيرًا من عمليات الشراء الطويلة للدولار وهي معرضة لخطر التحول".

واستفاد الدولار من التوقعات بأن ترامب سيفرض رسوما على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما سيضر بالعملات بما في ذلك اليوان واليورو.

لكن برنامج التعريفات الجمركية الذي يغطي فقط القطاعات الرئيسية مثل سلسلة التوريد الصناعية الدفاعية سيكون له تأثير أقل على الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية الأمريكية مقارنة ببرنامج يغطي مجموعة أوسع من الواردات.

وهيمنت سياسات ترامب التجارية المهددة على المناقشات بين المستثمرين وصناع السياسات الاقتصادية منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر الماضي.

ومن الممكن أن يؤدي برنامج التعريفات الجمركية الواسع النطاق إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة أسعار المستهلك.