سكاي سبورتس: عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في الصيف

كشفت شبكة سكاي سبورتس، آخر تطورات مفاوضات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع النجم المصري عمر مرموش، لاعب نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، وأكدت الشبكة أن إدارة السيتي عقدت اجتماعًا مع وكلاء مرموش خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت، إن النادي الإنجليزي قدم عرضًا رسميًا لعمر مرموش بعقد رسمي لمدة 5 سنوات، على أن يتم تفعيل ذلك بدءًا من 1 يوليو المقبل.

واعترفت الشبكة أن هناك صعوبة في التعاقد مع عمر مرموش في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم حاجة بيب جوارديولا إلى خدماته.

وأشارت سكاي سبورتس إلى أن النجم المصري يرغب في ارتداء قميص السيتي بسبب أسلوب لعب فريق جوارديولا، رغم اهتمام أندية أخرى به، إذ رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال رغم أن النادي اللندني كان سباقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.

وعادت لتقول: "رغم أن فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش إلى مانشستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو، إلا أنه يجب على النادي الحذر من ليفربول الذي قد يرى في مرموش خليفة لمواطنه محمد صلاح.. لكن جماهير السيتيزنز عليها أن تطمئن لأنه في الوقت الحالي، مرموش لا يرى سوى مانشستر سيتي".