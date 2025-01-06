ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حزب المحافظين الكندي: اعتزام "ترودو" للاستقالة لم يغير شئ ويجب إصلاح ما أفسده الليبراليون

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال زعيم حزب المحافظين الكندي بيير مارسيل بواليفير إنه لم يتغير شئ بإعلان "جستن ترودو" اعتزامه الاستقالة من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم.

وأضاف بواليفير - في تغريدة دونها عبر حسابه على منصة (إكس) اليوم الاثنين - "أن كل عضو برلماني ليبرالي ومنافس على زعامة الحزب قد دعم كل شئ قام به ترودو لمدة 9 سنوات، والآن يريدون خداع الناخبين عن طريق استبدال ترودو بوجه ليبرالي آخر للاستمرار في التحايل على الكنديين لمدة 4 سنوات أخرى تمامًا مثل: جاستن".

وأوضح أن السبيل الوحيد لإصلاح ما أفسده الليبراليون في البلاد يتثمل في إجراء انتخابات لانتخاب المحافظين الذين سيعيدون لكندا أمجادها.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أعلن، في وقت سابق اليوم، اعتزامه الاستقالة من منصبه والتنحي من رئاسة الحزب الليبرالي الحاكم بعدما يختار الحزب زعيمه الجديد.

حزب المحافظين الكندي جستن ترودو