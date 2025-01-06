"عمليات حلف شمال الأطلسي" يؤكد تطور القدرات الأمنية العراقية في مواجهة عصابات داعش

التقى الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في مكتبه، اليوم الاثنين، قائد قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي ألادميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، رحب المحمداوي بضيفه، وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والعلاقات الثنائية.

وأكد المحمداوي أن قدرات القوات الأمنية العراقية في تطور مستمر من خلال التدريب والخبرة التي اكتسبها في المعارك ضد عصابات داعش الإرهابية خاصة أن قطعاتنا الأمنية والمنظومات الاستخبارية تلاحق ما تبقى من عصابات داعش التي تلقت ضربات موجعة بقتل قياداته ومعظم عناصره الخائبة.

وشدد المحمداوي على أهمية التعاون وفق مذكرات ثنائية بما يتلاءم مع الدستور والقوانين النافذة ووفق رؤية ومنهاج الحكومة العراقية والقيادات الأمنية العليا مع التأكيد على أهمية تمكين وتجهيز القوات العراقية واستخدام التكنولوجيا والمعدات الفنية الحديثة، مقدماً شكره وتقديره لحلف شمال الأطلسي في مجال تقديم المشورة والمساعدة بالتدريب وتبادل الخبرات.

من جانبه، أشاد قائد قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي بالتطور الكبير في قدرات القوات الأمنية العراقية وقدرتها على مواجهة التحديات، ومشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة الثنائية بين البلدين، مقدماً شكره وتقديره على حسن الاستقبال والترحيب.

