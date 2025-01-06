عطية: تأهب واستعداد لتحقيق العدالة في اختبارات الشهادة الإعدادية بالجيزة

اجتمع اليوم الاثنين سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مع سمية الخطيب وكيل المديرية وعدد من مديري عموم الإدارات التعليمية، لوضع اللمسات النهائية لاستعدادات اختبارات الشهادة الإعدادية.

وأكد عطية أن هذا الاجتماع يحمل رسالة واحدة لا تقبل التهاون وهي "نزاهة الامتحانات وشفافيتها مسؤولية مقدسة، والعدالة هي حجر الأساس لمستقبل أبنائنا الطلاب".

وقال وكيل أول الوزارة: نحن على أعتاب مرحلة حاسمة في مسيرة التعليم، حيث تتجلى فيها معاني الالتزام، الجدية، والشفافية. إن بناء جيل واعٍ ومتعلم لا يتحقق إلا من خلال اختبارات عادلة تكرس قيم النزاهة والجدارة ، ومن هنا، يأتي هذا الاجتماع الحاسم ليؤكد أن المسؤولية ليست مجرد مهمة، بل أمانة تحملها القلوب قبل الأيدي.

وأضاف :"رسالتي واضحة وثابتة: لن نسمح بالغش تحت أي ظرف، ولن نعطي الفرصة لمن يحاول التلاعب بمستقبل أبنائنا.. نقف جميعًا صفًا واحدًا ضد أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، فالتعليم هو درع الوطن وسلاحه، وأبناؤنا يستحقون أن ينالوا حقهم بجهودهم واجتهادهم.. أثق بكم جميعًا، وأدعوكم لتكونوا حراسًا للعدالة ورعاةً للشفافية".

وأشار وكيل الوزارة إلي أن إن هذه الامتحانات ليست مجرد مرحلة، بل هي خطوة نحو بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بعقل واعٍ وقلب مفعم بالمسؤولية.