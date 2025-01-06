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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالترانيم والصلوات كنائس ومطرانيات المنيا تحتفل بعيد الميلاد المجيد.. صور

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد بالمنيا
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شهدت المطرانيات والكنائس بالمنيا، الإثنين، توافد قيادات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ونواب الشعب والشورى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومواطنين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقدم  الوفود التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمطرانيات الأرثوذكس بمراكز سمالوط، ومطاي، وبنى مزار، ومغاغة، متمنيًن أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام، مؤكدين ان مصر ستظل دائماً نسيجاً واحداً مترابطاً تجمع أبناءه مشاعر الود، وأواصر المحبة والإخاء التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، سائلين المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية، وأن تستمر خطط البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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الأزهر الشريف التهنئة للإخوة الأقباط الميلاد المجيد وزارة الأوقاف تهنئه بعيد الميلاد المجيد