"تاريخ موجز لسبعة اغتيالات".. التاريخ يمتزج بالجريمة والدراما السياسية

الإثنين 06/يناير/2025 - 09:27 م

في هذا الكتاب الصادر عن "صفصافة" للنشر من ترجمة فادي الطويل، والذي يشارك ضمن إصدارات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقررة في الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، يقدم مارلون جيمس حكاية آسرة تمتدّ عبر عقود، تحكي قصة السلطة والسياسة والبقاء، مستوحاة بفكرتها الرئيسة من التاريخ السياسي المضطرب الذي عاشته جامايكا. حيث يستكشف "تاريخ موجز لسبعة اغتيالات" التداعيات الناتجة عن محاولة اغتيال الرمز الثقافي والموسيقيّ بوب مارلي في عام 1976، عبر مجموعة متنوّعة من الأصوات والشخصيات. رواية كاشفة وتقدّم عبر شخصياتها الحية ولغتها الشعرية عملاً جريئًا وفريدًا في فنّ السرد.

في الثالث من ديسمبر 1976، وقبل الانتخابات العامة الجامايكية بيومين، وقبل أن يُحيي بوب مارلي حفلته الموسيقية Smile Jamaica، اقتحم مسلحون منزله وأطلقوا النار من بنادقهم الرشاشة. وكاد الهجوم أن يقتل نجم الريجي وزوجته ومدير أعماله، ويصيب عدة أشخاص آخرين. واستمر مارلي في الغناء في الحفلة الموسيقية المجانية التي أقيمت في الخامس من ديسمبر، لكنه غادر البلاد في اليوم التالي، ولم يعد إليها إلا بعد عامين.

ويروي لنا هذا الكتاب، الذي يمتد ببراعة عبر عقود وقارات، ويروي مجموعة واسعة من الشخصيات ــ القتلة والصحفيون وتجار المخدرات وحتى الأشباح ــ قصة خيالية عن ذلك الوقت الخطير وغير المستقر وعواقبه الدموية، من شوارع وأحياء "كينجستون" الفقيرة في السبعينيات، إلى حروب المخدرات في نيويورك في الثمانينيات، إلى جامايكا التي تغيرت جذريا في التسعينيات.

يقول الناشر: "في تاريخ موجز لسبعة اغتيالات، يمزج مارلون جيمس السرد التاريخي بالجريمة والدراما السياسية في حبكة مشوقة. تمتدّ الرواية عبر الزمان والمكان، وتتناول تعقيدات العنف والولاء والإرث الثقافي بتكثيف قويّ يجعل منها تجربة أدبيّة مؤثرة ومليئة بالإشارات والتحولات. وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها كاتب من مواليد جامايكا بالجائزة".

مارلون جيمس هو كاتب جامايكيّ مرموق يتميّز بسرده النابض بالحياة، وحبكاته المعقدة، وتقصّيه الجريء للتاريخ وقضايا الثقافة والهوية. وُلد عام 1970 في كينجستون، وأصبح صوتًا أدبيًا قويًا تمتزج في أعماله عناصر الفلكلور الكاريبيّ، والتاريخ ما بعد الاستعماري، والقضايا الاجتماعية المعاصرة. و"تاريخ موجز لسبع عمليات قتل" هي ثالث رواياته المنشورة، وقد فازت بجائزة مان بوكر عام 2015، وقد أكسبته شهرة دولية واسعة.

من الملامح المميزة لكتابة جيمس براعته في استخدام اللغة والتزامه بتصوير جوهر التجربة الإنسانية الخام، بالإضافة إلى تمكّنه من صناعة بناء سرديّ متماسك متعدد الطبقات. مما يجعله أحد أكثر الكتاب ابتكارًا وتأثيرًا في جيله. نشر إلى اليوم خمس رويات: شيطان جون كرو (2005)، كتاب النسوة السود (2009)، تاريخ موجز لسبعة اغتيالات (2014)، فهد أسود، ذئب أحمر (2019) وهي الجزء الأول من ثلاثية روائية بعنوان "النجم الأسود"، ثم ساحرة القمر، الملك العنكبوت (2022) وهي الجزء الثاني من ثلاثية "النجم الأسود".

أما فادي الطويل، فهو مترجم سوري مواليد اللاذقية عام 1976. حاصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة تشرين (اللاذقية) 1998. من ترجماته: "نظرية السكان: مبحث في مبدأ السكان وتأثيره في مستقبل تطور المجتمع"، و"صائد الأفكار"، و"أن تصبح مقاومًا للرصاص"، و"كيف نشأ الدين؟ ولماذا لا يزال مستمرًا؟"، ورواية "الأسلاف".