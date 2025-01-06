السفير التركي يعزي في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

أدى السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن، واجب العزاء في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي وافته المنية في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وقال السفير التركي بالقاهرة، إنه "بدعوة من زميلتي الموقرة السفيرة هيرو مصطفى سفيرة واشنطن بالقاهرة، قمت بالتوقيع على كتاب التعزية المفتوح بوفاة جيمي كارتر، أحد الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين صنعوا التاريخ بخطواته نحو إحلال السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف موتلو "أن موقف الرئيس كارتر الذي لفت الانتباه إلى الظلم التاريخي والتمييز الذي تعاني منه فلسطين ما زال يُذكر"، وأشار إلى "أن حقيقة أن القضاء على هذا الظلم التاريخي وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط لا تزال صالحة حتى اليوم".

تُوفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، عن عمر يناهز 100 عام بحسب ما أعلنت منظمته الخيرية.

وقال مركز كارتر في بيان إن رئيس الولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981 توفي "بسلام" في منزله في بلاينز بولاية جورجيا "محاطا بأفراد عائلته".