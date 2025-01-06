السوبر الإيطالي.. ميلان يتوج باللقب بريمونتادا تاريخية أمام إنتر

توج فريق إيه سي ميلان الإيطالي ببطولة السوبر الإيطالي بعد الفوز على منافسه انتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

بدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: إيمرسون رويال، فيكايو توموري، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: موسى، فوفانا، خوسيه خيمينيز

خط الهجوم: ريخيندرز، كريستيان بوليسيتش، ألفارو موراتا

فيما بدأ انتر المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك، دي فري، باستوني

خط الوسط: دومفريز، باريلا، كالهانوجلو، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: مهدي طارمي، لاوتارو مارتينيز

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، وجاء الهدف الأول عن طريق لاواتارو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول ليضع فريقه بالمقدمة.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف انتر ميلان الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والأربعين عن طريق الإيراني مهدي طارمي، قبل أن ينجح ميلان في العودة إلى المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية والخمسين عن طريق ثيو هيرنانديز.

وقبل النهاية بعشر دقائق، وبالتحديد في الدقيقة الثمانين، نجح ميلان في إدراك التعادل عن طريق كريستيان بوليسيتش لتشتعل المباراة، حتى تكتمل الريمونتادا التاريخية بهدف ثالث للميلان عن طريق إبراهام في بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ويقتنص ميلان اللقب الغالي.