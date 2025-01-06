"سكينة".. خطوات نحو تحقيق السلام الداخلي

الإثنين 06/يناير/2025 - 09:25 م

تحت شعار "عيش الهدوء... اختار سكينتك"، يأتي كتاب "سكينة.. نحو سلامك النفسي" للكاتبة أماني محمود، عن دار "الكاف للنشر والتوزيع"، والذي يشارك ضمن إصدارات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقررة في الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

يصف الناشر الكتاب بأنه "سيكون رفيقك في هذه الرحلة، يأخذك خطوة بخطوة لتحقيق التوازن والسلام الداخلي الذي تبحث عنه"؛ وذلك "في محاولة لتحويل علم النفس لتجربة بسيطة وسهلة للجميع".

في الكتاب الذي يضم 232 صفحة، تلفت الكاتبة إلى أنه "وسط زحمة الحياة وضغوطها، دائمًا ما نحتاج إلى لحظة هدوء نرتاح فيها. وهي لحظة نجد فيها أنفسنا"؛ لذلك يأتي الكتاب حاملا معه نصائح عملية وحكايات ملهمة قد تدفع القارئ للتعامل مع حياته بشكل أفضل.

ووفق الناشر، يجيب الكتاب على أسئلة تدور في بال الكثيرين، حول ترتيب الأولويات، ووضع الحدود بين الأشخاص، ومحاولة إيجاد السكينة وسط الفوضى. كما يضم نصائح حول بناء علاقات صحية ومتوازنة، التعامل مع ضغوط الحياة بثقة، اكتشاف الشغف والأهداف الحقيقية للمرء.

الكاتبة أماني محمود

وفي حديثها لـ "البوابة نيوز" تقول الكاتبة: "في عالمنا المعاصر حيث تتسارع وتيره الحياة، وتزداد التحديات، يبحث الكثيرون عن المفتاح السحري الذي يمكنهم من تحقيق التوازن والسعادة. لكن، هذا الكتاب ليس مجموعه إرشادات او نصائح بل هو رحلة داخل أعماق النفس البشرية، يقدم الكتاب من خلالها ادوات فعاله لتغيير نظرتنا الي الحياة، وفي نهاية كل رحله تجد بعض الأسئلة لتساعدك على معرفه نفسك أكثر"؛ ووصفته بأنه "صديق مخلص ودليل موثوق لتحقيق التوازن في حياتك".

تضيف: "من خلال استكشاف المفاهيم النفسية والنظريات نتعلم كيف يمكن أن يؤثر العقل على سلوكنا وقراراتنا. لأن النمو الشخصي ليس مجرد مسار خطي، بل هو رحله مليئة بالتحديات والانتصارات. لذلك نحتاج جميعا إلى الأدوات والاستراتيجيات التي تساعدنا في مواجهه صعوبات الحياة وتحقيق أهدافنا". لافتة إلى أن "التقدير الذاتي، والوعي العاطفي، وبناء العلاقات الصحية عناصر أساسية في هذه الرحلة".