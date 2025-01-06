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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الطقس السيئ فى كوت ديفوار يدفع أسعار الكاكاو لأعلى مستوى فى أسبوع

الكاكاو
الكاكاو
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ارتفع سعر بيع الكاكاو في نيويورك اليوم، إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع نتيجة ضعف إمدادات كوت ديفوار بسبب الطقس السيئ.

وذكرت وكالة بلومبرج أنه يعود الارتفاع السريع الواسع اليوم إلى المخاوف المتزايدة من أن الإمدادات الأقل من المتوقع من كوت ديفوار ستزيد من الضغط على السوق الضيقة بالفعل.

من جانبه قال شولوم سانيك المحلل في مجموعة فريدبرج التجارية المحدودة، إن الطقس السيئ نتيجة هبوب رياح هارماتان التي تجتاح المنطقة بالفعل تؤثر سلبًا على المحاصيل وفي المقدمة حبوب الكاكاو.

وقد أدى ضعف المحاصيل الزراعية في كوت ديفوار وغانا إلى وصول العقود الآجلة للكاكاو إلى أسعار قياسية في العام الماضي ويؤدي عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية إلى تقلبات حادة في الأسعار، وسجل مقياس التقلبات السعرية لفترة 60 يومًا مستوى هو الأعلى منذ أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل بلغ إجمالي عدد الواردات من محصول الفول التي وصلت إلى الموانئ الإيفوارية 1.1 مليون طن لهذا الموسم بزيادة بنسبة 27% عن العام الماضي عندما أضر الطقس السيئ بالمحاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن كوت ديفوار وغانا تتصدران دول العالم في إنتاج تلك الحبة السحرية التي تعتمد عليها كبرى المصانع والشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الشوكولاتة والكاكاو، وتستحوذان سويًا على 40 في المائة من صادرات الكاكاو عالميًا.

الكاكاو نيويورك كوت ديفوار