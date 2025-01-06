"حكاوي نوّارة".. حكايات عن الحب والحياة والعلاقات

الإثنين 06/يناير/2025 - 09:19 م

"لا تجزع من جرحك، وإلا فكيف للنور أن يتسلل إلى باطنك؟"

بهذه العبارة الشهيرة للشاعر والمتصوف جلال الدين الرومي، تفتتح الكاتبة أميرة التاجي كتابها "حكاوي نوّارة"، الصادر حديثا عن دار نشر "بوك لاند"، والذي يشارك ضمن إصدارات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقررة في الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

يتناول الكتاب العديد من القصص الاجتماعية والمشكلات العاطفية والأسرية؛ مع تناولها النواحي النفسية لأطرافها، مع الحديث عن العوامل الضاغطة التي تسود عالم اليوم، وكيف تؤثر هذه العوامل على تصرفات المرء مع مجتمعه المحيط، وشريكه العاطفي، بل ونفسه كذلك.

وكتبت أميرة، وهي خبير نفسي واستشاري علاقات وأحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، في مقدمتها: "من وحي الألم والمعاناة، تنضُج عقولنا وتستكين أرواحنا وترتاح أجسادنا وتطمئن قلوبنا. ولولا وجود تلك الصعوبات والآلام، لن نصِل أبداً إلى الوعي الكافي لمواجهة تلك الدُنيا المريرة، متقلبة المزاج!".

تضيف: "الحياةُ ما هي إلا درب قصير، تمُر عليه وانت على يقين انه سوف ينتهي يوماً ما. فـماذا لو في طريقنا للنهاية الحتمية قررنا الاستمتاع بالرحلة والنظر للتحديات الخاصة بها بكُل امتنان ويُسر؟ الرحلة التي لن ولم تكن سهلة ابداً، ولكنها مليئة بالحب من رب المحبة والرحمة والخير والود".