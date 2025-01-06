الرئيس السيسي من الكاتدرائية: أتعامل مع كل الأمور بشرف كبير ونزاهة كبيرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له خلال مشاركته الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، كنت أتعامل مع كل الأمور بشرف كبير ونزاهة كبيرة، ولو كان المسئول عنكم إنسان غير صالح لابد أن تخافوا على بلادكم، ولو أن يده ملوثة بالدماء او أخذت أموال الناس يجب أن تخافوا على بلادكم، والحمدلله هذه الأمور غير موجودة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة جدا، وكل عام وانتم بخير، وباذن الله الأيام القادمة تكون أفضل من الأيام السابقة.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني له مكانة كبيرة في القلب وله جزيل الاحترام دائما.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي - في كلمة له خلال مشاركته الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة - التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط، قائلا، كل عام وانتم طيبين، والجميع بخير وسلام.

وقال الرئيس السيسي عام سعيد وسنة بفضل الله سبحانه وتعالي أفضل من الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه يتابع كل الأمور وكافة ردود الأفعال، والقلق ربما يكون مبررا، وتابع: أنا أحدث العالم من خلالكم، وأن الأعوام الماضية كان يوجد بها قلق ولكن كل الأمور مرت بسلام.

واستعدت كاتدرائية ميلاد المسيح لاستقبال الضيوف وحضور القداس، حيث تم وضع شجرة كبيرة لعيد الميلاد المجيد بمحيط الكاتدرائية، وتم وضع باقات الزهور وتزيين الممرات والطرقات داخل الكاتدرائية وخارجها، مع انتشار أعضاء فرق التنظيم والكشافة لتنظيم جلوس المصلين والضيوف.



وتعكس (الأيقونات) الموجودة داخل الكاتدرائية الفنون القبطية التي يتصدرها صورة القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية بالإضافة إلى عدد من صور القديسين.



ومن المقرر أن يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني, جموع المهنئين من قيادات الدولة والآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية, صباح غد الثلاثاء, حيث تم تزيين المقر البابوى بالأنوار وأشجار الكريسماس لاستقبال المهنئين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.