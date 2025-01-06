بخماسية.. ريال مدريد يقصي ديبورتيفو مينيرا من كأس ملك إسبانيا

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ديبورتيفو مينيرا في دور الـ32 بخمسة أهداف دون رد.

سيطر الفريق الملكي على مجريات اللعب بفضل تنظيمه الممتاز وتألق لاعبيه في خط الوسط والهجوم، حيث قدم كامافينجا وجولر أداءً مميزًا ساهم في خلق العديد من الفرص الخطيرة.

افتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل مبكرًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مما منح ريال مدريد الأفضلية منذ الدقيقة 5.

تبعه إدواردو كامافينجا بإضافة الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة أنهاها بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 13 وعزز أردا جولر النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 28 بعد مجهود فردي رائع انتهى بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومع بداية الشوط الثاني سجل لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة والخمسين، وسجل أردا جولر الهدف الثاني لنفسه والخامس للملكي في الدقيقة الثامنة والثمانين، ليتأهل ريال مدريد إلى دور الستة عشر من كأس ملك أسبانيا.