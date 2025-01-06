السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له خلال مشاركته الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط، قائلا، كل عام وانتم طيبين، والجميع بخير وسلام.

وقال الرئيس السيسي عام سعيد وسنة بفضل الله سبحانه وتعالي أفضل من الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه يتابع كل الأمور وكافة ردود الأفعال، والقلق ربما يكون مبررا، وتابع: أنا أحدث العالم من خلالكم، وأن الأعوام الماضية كان يوجد بها قلق ولكن كل الأمور مرت بسلام.

وتابع قائلا، إننا في مصر لابد أن ندرك العديد من الأمور، أهمهما أننا لا ننسي أن هناك رب، يحفظنا جميعا سبحانه وتعالي، وربما أحد ينسي أن الأمور غير ممسوكة، ولكن ندرك تماما أن العالم ممسوك بيد رب البشر وليس بيد البشر، ويجب أن نكون متأكدين أن الله موجود، ولا يستطيع أحد أن يصنع أي شئ في هذا الوجود إلا بأمر من الله سبحانه وتعالي، وهذا ليس معناه اننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلادنا.

وعقب كلمته التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع خورس الشمامسة بصحبة قداسة البابا تواضروس الثاني وسط أجواء من الفرحة سادت الجميع، وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني باقة من الزهور تعبيرا عن مشاعر المحبة والود للرئيس السيسي.

ويقود الشمامسة المعلم إبراهيم عياد المرتل الكنسي وبحضور كبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ، والوزارات والأحزاب السياسية، والنقابات والعديد من الهيئات والمؤسسات.

واستعدت كاتدرائية ميلاد المسيح لاستقبال الضيوف وحضور القداس، حيث تم وضع شجرة كبيرة لعيد الميلاد المجيد بمحيط الكاتدرائية، وتم وضع باقات الزهور وتزيين الممرات والطرقات داخل الكاتدرائية وخارجها، مع انتشار أعضاء فرق التنظيم والكشافة لتنظيم جلوس المصلين والضيوف.

وتعكس (الأيقونات) الموجودة داخل الكاتدرائية الفنون القبطية التي يتصدرها صورة القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية بالإضافة إلى عدد من صور القديسين.