ريال مدريد ينهي الشوط الأول متقدمًا على ديبورتيفو مينيرا بثلاثية نظيفة

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من مواجهته أمام ديبورتيفو مينيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا لموسم 2024/2025، بتقدم مريح بثلاثة أهداف دون رد.

افتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل مبكرًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مما منح ريال مدريد الأفضلية منذ الدقيقة 5.

تبعه إدواردو كامافينجا بإضافة الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة أنهاها بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 13 و عزز أردا جولر النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 28 بعد مجهود فردي رائع انتهى بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى.

سيطر الفريق الملكي على مجريات اللعب بفضل تنظيمه الممتاز وتألق لاعبيه في خط الوسط والهجوم، حيث قدم كامافينجا وجولر أداءً مميزًا ساهم في خلق العديد من الفرص الخطيرة. يدخل ريال مدريد الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة بهدف الحفاظ على النتيجة وضمان التأهل للدور التالي، بينما يسعى ديبورتيفو مينيرا إلى تحسين أدائه والظهور بشكل أفضل في الشوط الثاني.