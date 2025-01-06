البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

تقام الآن قراءة الانجيل في مراسم قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويشهد القداس حضور عدد كبير من المصلين، إلى جانب قيادات دينية وشخصيات عامة شاركت في الاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

ويأتي قداس عيد الميلاد هذا العام وسط أجواء مليئة بالفرح والروحانية، حيث تتزين الكاتدرائية، التي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، لاستقبال هذه المناسبة التي تحمل رسالة المحبة والسلام.

البابا تواضروس في كلمته الافتتاحية أكد أن عيد الميلاد هو وقت للتأمل والشكر والعمل على نشر قيم التسامح والمحبة بين الجميع، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل شر وأن يعم السلام أرجاء البلاد.