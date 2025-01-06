للطلاب .. أغذية تعزز من الذاكراة وتساعد على التركيز

مع حلول موسم الامتحانات يزداد قلق وتوتر الطلاب، ويخشون من ضعف الذاكرة والنسيان.

فى هذا التقرير نعرض أهم الاطعمة التى يجب على الطالب تناولها فى ايام الامتحان حتى تقوى ذاكراته ويكون قادرا على مواجهة الامتحان والتعزيز من ذاكراته.

حيث تحرص الكثير من الأسر علي تفوق أبنائها وتميزهم، وهو ما يحتاج إلي تعزيز ذاكرتهم التى تساعد في تتحسن قدرتهم على الحفظ والاسترجاع لكل المعلومات وذلك بواسطة تغذيه سليمه تساهم فى تحسين وظائف الدماغ.

طبقا لموقع " هيليت سايت " نعرض للأبرز الاطعمة التى أقر بها علماء التغذية.

المكسرات

تتميز باحتوائها على الاحماض الدهنية التى تساهم فى تقويه خلايا الدماغ وتحسين الذاكراة ومنها " اللوز والجوز والفستق ".

الأسماك

تحتوى على نسبة عالية من “الاوميجا 3” التى تساهم فى تعزيز وظائف الدماغ وتحسين القدره على التركيز اذ تشمل "السلمون والتونه والسردين ".

الفواكه الطازجة

تساهم فى حمايه خلايا الدماغ من التلف واهمها التوت البرى اذ يعد بمثابة مضاد أكسدة قوى فضلا عن الموز الذى يعزز من تدفق الدم إلى الدماغ وذلك بكونه غنى بالبوتاسيوم المساهم فى تدفق الدم الذى بدوره ينشط خلايا الداماغ فيمنحها القدرة على الاسترجاع بسهولة .

الخضروات الورقية

تشمل "السبانخ والبروكلى " اذ تحتوى كلاهما على حمض الفوليك الذى يحسن من وظائف الدماغ

الشكولاته الداكنة

تعد مضادات اكسدة وذلك بكونها تحتوى على الكافيين الذى يساهم بدوره فى تعزيز المزاج وتحسن الانتباه والتحرر من القلق والتوتر.

البيض

يعد مصدر للكولين الذى يساهم بدوره فى تعزيز إنتاج الناقلات العصبية المرتبطة بالذكراة.

الحبوب الكاملة

تشمل " الشوفان ،الكينوا ، وخبز الحبوب الكاملة " وكل منهم يساهم بتحسين الاداء العقلى مما يعزز الطاقة الايجابية للدماغ فيسهل عليها الاسترجاع.

الأطعمة الغنية بالبروتين

تشمل "الفول ،والدجاج، والعدس"وتأتى فائدتها فى كونها تمد الجسم بالاحماض الأمينية تعد أساسية فى تحسين التركيز.

المشروبات المفيدة

تشمل الماء فى المقدمه والشاى الاخضر اذ يوصف الماء بكونه عنصر ترطيب يساهم فى عمل الدماغ بشكل طبيعى وكذلك الشاى الأخضر الذى يحتوى على مضادات أكسدة بدورها تساهم فى تعزيز اليقظة والانتباه ومن ثم تحسين الذاكراة والقدرة على الاسترجاع .