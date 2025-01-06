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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم: الاحتفال بعيد الميلاد المجيد رسالة سلام

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات بالفيوم
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قال القمص بولا عطية، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، إن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هو رسالة سلام، نتذكر فيه هتاف الملائكة بالسلام، عندما قالت “المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة”.

وصرح وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم في تصريحات صحفية، بأن الاحتفال جاء في إنجيل القديس لوقا البشير، في الإصحاح الثاني، بالعدد 14، بأن الله يريد السلام على الأرض، ويريد أن يعم السرور من خلال كل إنسان، يؤمن ويحتفل بعيد الميلاد المجيد، وعلى كل إنسان أن يبعث السرور والفرح والسلام لجميع الناس، لذلك ونحن نحتفل اليوم بالعيد، نطلب من الله، أن يعم السلام في كل العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وفلسطين، وغيرها من كل الدول على مستوى العالم.

حيث احتفلت كنائس الفيوم، مساء اليوم الإثنين، بإقامة الصلوات، والتسبحة والعظات الروحية، والترانيم، وحضر المئات من الأقباط، الصلوات، من كل الفئات الرجال والسيدات والأطفال، بمشاركة لفيف من القسوس والقمامصة، والشمامسة في فعاليات الاحتفالات.

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