تشكيل ميلان فى نهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية

كشف فريق ميلان عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض بها مواجهة الديربي المرتقبة أمام إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي لموسم 2024/2025.

المباراة تقام اليوم الإثنين على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

تشكيل ميلان الأساسي

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: إيمرسون رويال، فيكايو توموري، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: موسى، فوفانا، خوسيه خيمينيز

خط الهجوم: ريخيندرز، كريستيان بوليسيتش، ألفارو موراتا

يدخل ميلان اللقاء برغبة قوية في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي إنتر ميلان وحصد اللقب، معتمدًا على توازن تشكيلته بين الدفاع والهجوم. يقود الهجوم النجم الإسباني ألفارو موراتا، مدعومًا باللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

تُقام المباراة وسط أجواء حماسية في الأول بارك بالرياض، حيث تعد استضافة السعودية لكأس السوبر الإيطالي جزءًا من التعاون الرياضي العالمي للمملكة.

يُتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتنافس بين عملاقي الكرة الإيطالية.