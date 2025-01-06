محافظ الأقصر يترأس وفدا لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد.. صور

زار المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مساء اليوم الاثنين، كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في جولة رافقه خلالها كلاً من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

محافظ الأقصر

بدأت الزيارة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

كما توجه المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر بشارع كورنيش النيل، لتقديم التهاني حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر وعدد من قيادات الكنيسة.

ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له إلى مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

محافظ الأقصر يهنئ الأنبا يواقيم بعيد الميلاد المجيد

كما قدم محافظ الأقصر بزيارة مقر مطرانية الأقباط الارثوذوكس بأرمنت الوابورات، ورافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وكان فى استقبالهما نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، وعدد من كهنة الكنيسة، والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت، والنائبة أماني الشعولي عضو مجلس النواب.

وخلال الزيارات، قدم المهندس عبدالمطلب عماره ومرافقوه، بالتهنئة لقيادات الطوائف المسيحية ولجميع المواطنين الأقباط ولأهالي الأقصر بمناسبة العام الميلادي الجديد واحتفالات عيد الميلاد المجيد، مؤكدا على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، وأن المصريين جميعا شركاء في بنيان واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان.

وأشاد محافظ الأقصر بروح المحبة والمودة التي تربط أبناء الوطن كنسيج واحد ومدى انتماء وحب أبناء الشعب الواحد لبلدهم مصر، وأكد أن الجميع يعمل في بوتقة واحدة من أجل رفعة شأن الوطن.

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