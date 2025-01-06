السيسي: محبتنا لبعض هي أول حماية لبلدنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أثناء مشاركته في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، أهمية النزاهة والأمانة في القيادة، مشددًا على أن وجود قيادة غير صالحة يمثل خطرًا على استقرار الوطن.

وشدد الرئيس السيسي على أن أول حماية للدولة هي المحبة لبعضنا: «أول حماية للبلد تكون من محبتنا لبعضنا».

وقال الرئيس: "لو كان المسؤول عنكم إنسان مش كويس، خافوا على بلدكم.. ولو إيده واخدة أموال الناس، خافوا على بلدكم" وأضاف: "الحمد لله الصفات دي مش موجودة"، في إشارة إلى نزاهة القيادة الحالية وتأكيده على التزامها بخدمة الوطن بكل أمانة.

وتأتي تصريحات الرئيس السيسي في إطار حرصه الدائم على طمأنة الشعب المصري وتعزيز ثقته في القيادة السياسية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات الدولة والعمل على بناء وطن قوي ومستقر قائم على القيم والأخلاق.