ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل إنتر ميلان فى نهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية

سيموني إنزاجي
سيموني إنزاجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف المدرب سيموني إنزاجي عن التشكيل الأساسي لفريق إنتر ميلان لمواجهة ميلان في مباراة كأس السوبر الإيطالي لموسم 2024/2025.

على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير.

تشكيل إنتر ميلان الأساسي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك، دي فري، باستوني

خط الوسط: دومفريز، باريلا، كالهانوجلو، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: مهدي طارمي، لاوتارو مارتينيز 

تفاصيل المباراة

يدخل إنتر ميلان اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد اللقب، معتمدًا على قوة تشكيلته التي تضم لاعبين مميزين في جميع الخطوط. يقود الهجوم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى جانب الإيراني مهدي طارمي، بينما يُعد الثنائي كالهانوغلو ومخيتاريان عنصرين رئيسيين في خط الوسط.

من المتوقع أن تكون المباراة مشتعلة، حيث تجمع بين الغريمين التقليديين في أجواء مميزة على الأراضي السعودية، التي تستضيف السوبر الإيطالي في إطار التعاون الرياضي بين المملكة وإيطاليا.

انتر ميلان ملعب الأول بارك المملكة العربية السعودية السوبر الإيطالي تشكيل إنتر ميلان حضور جماهيري كبير