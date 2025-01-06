تشكيل إنتر ميلان فى نهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية

كشف المدرب سيموني إنزاجي عن التشكيل الأساسي لفريق إنتر ميلان لمواجهة ميلان في مباراة كأس السوبر الإيطالي لموسم 2024/2025.

على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير.

تشكيل إنتر ميلان الأساسي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك، دي فري، باستوني

خط الوسط: دومفريز، باريلا، كالهانوجلو، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: مهدي طارمي، لاوتارو مارتينيز

تفاصيل المباراة

يدخل إنتر ميلان اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد اللقب، معتمدًا على قوة تشكيلته التي تضم لاعبين مميزين في جميع الخطوط. يقود الهجوم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى جانب الإيراني مهدي طارمي، بينما يُعد الثنائي كالهانوغلو ومخيتاريان عنصرين رئيسيين في خط الوسط.

من المتوقع أن تكون المباراة مشتعلة، حيث تجمع بين الغريمين التقليديين في أجواء مميزة على الأراضي السعودية، التي تستضيف السوبر الإيطالي في إطار التعاون الرياضي بين المملكة وإيطاليا.