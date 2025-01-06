صحة سوهاج: تلقينا أكثر من 1870 شكوى واستجبنا لـ 99.6 % خلال عام 2024

أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن منظومة الشكاوي بمديرية الصحة والسكان بسوهاج تعمل بكفاءة وفق خطة عمل منظمة ومكثفة لخدمة كافة المواطنين وفي إطار استراتيجية الدولة نحو تيسير سبل التواصل مع المواطن وتذليل كافة العوائق أمامه في شتى المناحي و ذلك وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، والقرار رقم (2564) لسنة 2024.

كما أشار دويدار إلي أن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية تبذل قصاري جهدها وتتعامل مع كافة الشكاوي الواردة اليها من جميع القنوات المتاحة سواء من مجلس الوزراء، أوالمحافظة، أوديوان عام الوزارة، و ديوان مديرية الصحة و عبر الصفحة الرسمية للمديرية ، و ما يتم رصده من شكاوي و استغاثات تخص القطاع الصحي عبر الرقم الموحد 16528 و كذلك أيضاً من خلال وسائل التواصل الإجتماعي و فحصها .و الرد علي جميع الاستفسارات والإستجابة لها .

كما ثمن دويدار الجهود المضنية و المتواصلة للدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء و المهندس كرم خليفة قابل مدير إدارة المتابعة بمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وحسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة.. وسعهيم الدائم لحل جميع الشكاوي الواردة.. مشيراً إلي أن ادارة خدمة المواطنين نجحت في انجاز 99.6٪ من ما ورد اليها من شكاوي خلال عام 2024.

موضحاً أنه تم الرد علي 1205 شكوي واردة عبر بوابة مجلس الوزراء و 277 شكوي عبر بوابة المحافظة و 272 شكوي بريد واردة من ديوان عام المحافظة و 106 شكوي عبر مكتب وكيل وزارة الصحة بإجمالي 1874 شكوي.

كما أشاد دويدار بجهود جميع العاملين بإدارة خدمة المواطنين و إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية لما يقدمونه من جهود تجاه المواطنين .

موجهاً علي مواصلة الإستمرار في النهج المتبع والتميز الذي هو سمة لمديرية الصحة بسوهاج في بحث و الإهتمام كافة الشكاوي الواردة اليها و العمل على حلها من أجل تقديم خدمة تلقي رضاء المواطن السوهاجي وتلاقي استحسانه.