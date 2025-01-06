الأمم المتحدة: وفاة أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب البرد ونقص الإمدادات الأساسية

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) عن وفاة خمسة أطفال حديثي الولادة في قطاع غزة بين 24 و29 ديسمبر الماضي نتيجة انخفاض حرارة أجسادهم، في ظل البرد القارس ونقص الإمدادات الأساسية.

وذكرت الوكالة أن حوالي 7,700 طفل حديثي الولادة في غزة يفتقرون إلى الرعاية المنقذة للحياة، ما يهدد بمزيد من الوفيات.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن البطانيات والفرشات الشتوية والمستلزمات الضرورية لحماية الأطفال من البرد ما زالت عالقة في المنطقة منذ أشهر بانتظار موافقة السلطات الإسرائيلية على إدخالها.

وفي السياق ذاته، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن المزيد من الأطفال قد يفقدون حياتهم إذا استمر الوضع الحالي، حيث يعيش الآلاف في ظروف غير إنسانية تفتقر إلى أبسط سبل الحماية من الطقس الشتوي.