السيسي يشارك الأقباط احتفالهم بعيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس السيسي المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: شعب مصر العظيم..الإخوة والأخوات الأقباط، يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف الرئيس السيسي: إن احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلًا من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى.

وتابع الرئيس :كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقدم الرئيس السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي :

- كل عام ومصر بخير وسلام.

- القلق ربما يكون مبررا ومشروعا.

- أتابع كل الأمور وأعلم كل ردود الأفعال.

- إحنا مش ناسين إن في رب ..ويحفظنا كلنا.

- نتمنى أن يكون هذا العام أفضل.

- الظروف الصعبة كانت موجودة في أوقات سابقة.

- نقوم في مصر بأشياء ربما يغفل عنها الجميع.

- حجم المحبة بين المصريين يزيد يوم عن يوم.

- حجم الوعي والفهم اللى عند المصريين حجم ضخم جدا ويحعلهم يتعاملون مع كل الأمور داخليا وخارجيا.

- علينا كمصريين أن نأخذ بكل الأسباب.

- نتعامل مع كل الأمور بشرف كبير ونزاهة وأمانة.

- لوكان المسئول عنكم إنسان غير أمين فعليكم تقلقوا.

- مصر دولة كبيرة جدا.

- قداسة البابا له مكانة كبيرة في قلبي واحترام كبير.