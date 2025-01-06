الرئيس السيسي: أنا بتابع كل الأمور وبشوف كل ردود الأفعال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي :"أنا بتابع كل الأمور وبشوف كل ردود الأفعال من القلق اللي ربما يكون مبرر".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، :"انتوا لازم تعرفوا انا بكلم الدنيا في مصر وبرة مصر من خلالكم وان شاء الله السنة دي تكون افضل من السنوات اللي فاتت".

وتابع، أن قداسة البابا تواضروس له مكانة كبيرة عندي واحترام كبير.



ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد؛ إذ أرسى الرئيس تقليدًا منذ توليه الحُكم بتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد خلال قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وهو الذهاب لتهنئة الإخوة الأقباط.

وتُقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الاثنين، قدَّاس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.