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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يتفقد أعمال مبني وحدة الحروق بالمستشفى العام

وحدة الحروق
وحدة الحروق
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قام  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج  اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية للأعمال  القائمة بالمبني المخصص لوحدة الحروق والتجميل بمستشفى سوهاج العام  رافقه خلالها الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام و المهندس علي عبدالساتر مدير مشروعات اقليم جنوب الصعيد بوزارة الصحة والسكان ، والمزمع تجهيزه وتشغيله بالتعاون بين وزارة الصحة و المجتمع المدني، كأول وحدة متكاملة لعلاج الحروق و التجميل بصعيد مصر. 


وأشار دويدارإلي أن الوحدة ملحق بها عناية خاصة بمصابي الحروق و سوف تقدم خدماتها للمصابين من جميع محافظات الصعيد.. موجهاً الإدارة العامة للطب العلاجي بالبدء في وضع استراتيجية العمل داخل الوحدة واحتياجاتها من الكوادر الطبية والفنية.


وأوضح أن تشغيل الوحدة سيكون إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، لرفع المعاناة عن كاهل المرضي، مؤكدا على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تلقي كل الدعم  علي جميع المستويات.

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