الرئيس السيسي: مصر دولة كبيرة أوي وبنتعامل مع الأمور بشرف ونزاهة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مخزون ورصيد المحبة بين المصريين بيزيد يوم تلو الاخر وهذا أمر يوضع في الاعتبار، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة أوي.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حجم الوعي والفهم الموجود لدي المصريين ضخم للغاية، وهذا يجعلهم فاهمين ومدركين ومستعدين مع أي أمر ممكن يشفوه جوه مصر أو بره مصر.

وأشار الرئيس السيسي: "إحنا كدولة لازم تطمنوا إني بتعامل مع الأمور كلها بشرف كبير وبأمانة كبيرة وببنزاهة كبيرة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد؛ إذ أرسى الرئيس تقليدًا منذ توليه الحُكم بتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد خلال قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وهو الذهاب لتهنئة الإخوة الأقباط.

وتُقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الاثنين، قدَّاس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.