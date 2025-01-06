الشباب يتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق فريق الشباب فوزًا ثمينًا على الفيحاء بنتيجة 2-1، ليضمن تأهله إلى نصف نهائى البطولة

تفاصيل الأهداف

الشباب افتتح التسجيل عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 26، تبعه دانيل بودينسي بإضافة الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بنتيجة 2-0.

في الشوط الثاني، حاول الفيحاء العودة في المباراة وسجل هدفه الوحيد عن طريق مخير الرشيدي في الدقيقة 88، إلا أن الشباب تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

قدم الشباب أداءً مميزًا خلال الشوط الأول، حيث فرض سيطرته وسجل هدفين مبكرين. في المقابل، حاول الفيحاء الرد في الشوط الثاني وتمكن من تقليص الفارق، لكنه لم ينجح في إدراك التعادل. بهذا الفوز، يواصل الشباب مشواره في البطولة، فيما تنتهي رحلة الفيحاء عند هذا الدور.