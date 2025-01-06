ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمم المتحدة تدين إطلاق قوات الاحتلال النار على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي بغزة

فلسطينيون يتجمعون
فلسطينيون يتجمعون لتلقي مساعدات من برنامج الأغذية العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدان برنامج الأغذية العالمي بشدة حادثة استهداف قافلة إنسانية تابعة له يوم الأحد في قطاع غزة، عندما أطلقت قوات جيش الاحتلال النار على القافلة قرب نقطة تفتيش وادي غزة. 

وأكد البرنامج، في بيان صادر له، أن القافلة - التي كانت تحمل علامات واضحة تفيد بتبعيتها للبرنامج - تعرضت لإطلاق نيران أدى إلى تعطل السيارات وإصابتها بـ16 رصاصة على الأقل، مما عرض حياة 8 موظفين كانوا على متنها للخطر.

وأشار البيان إلى أن القافلة حصلت على جميع الموافقات الضرورية من سلطات الاحتلال، واصفًا الحادثة بأنها "مرعبة"، رغم أنها لم تُسفر عن إصابات بين الموظفين.

 وأكد البرنامج أن هذا العمل يمثل تهديدًا خطيرًا للعمل الإنساني في غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية. 

 

 

إطلاق النار من قوات إسرائيلية على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة احترام القانون الدولي الامم المتحده برنامج الأغذية العالمي