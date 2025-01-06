الأمم المتحدة تدين إطلاق قوات الاحتلال النار على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي بغزة

أدان برنامج الأغذية العالمي بشدة حادثة استهداف قافلة إنسانية تابعة له يوم الأحد في قطاع غزة، عندما أطلقت قوات جيش الاحتلال النار على القافلة قرب نقطة تفتيش وادي غزة.

وأكد البرنامج، في بيان صادر له، أن القافلة - التي كانت تحمل علامات واضحة تفيد بتبعيتها للبرنامج - تعرضت لإطلاق نيران أدى إلى تعطل السيارات وإصابتها بـ16 رصاصة على الأقل، مما عرض حياة 8 موظفين كانوا على متنها للخطر.

وأشار البيان إلى أن القافلة حصلت على جميع الموافقات الضرورية من سلطات الاحتلال، واصفًا الحادثة بأنها "مرعبة"، رغم أنها لم تُسفر عن إصابات بين الموظفين.

وأكد البرنامج أن هذا العمل يمثل تهديدًا خطيرًا للعمل الإنساني في غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية.