الرئيس السيسي: أتمني أن يكون هذا العام أفضل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنه يتمني أن يكون هذا العام أفضل، موضحا أن أول حماية لبلدنا مصر هو محبة المصريين لبعضهم البعض.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد؛ إذ أرسى الرئيس تقليدًا منذ توليه الحُكم بتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد خلال قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وهو الذهاب لتهنئة الإخوة الأقباط.

وتُقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الاثنين، قدَّاس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.