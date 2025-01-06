تعرف على قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في بطولة الدوري التي تقام غدًا الثلاثاء.
ضمت القائمة كلًّا من:
محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.
ويلتقي الأهلي مع سموحة في الرابعة عصرًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.