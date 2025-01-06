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الإثنين 06 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري

مران الأهلي
مران الأهلي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة ‏في بطولة الدوري التي تقام غدًا الثلاثاء.‏

ضمت القائمة كلًّا من: ‏
محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف ‏داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.‏

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الرابعة عصرًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ‏الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.‏


 

الأهلى سموحة الثلاثاء استاد القاهرة الدولي الجهاز الفني للفريق