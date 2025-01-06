الرئيس السيسي يشارك في احتفالات عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الميلاد المجيد التي تقام اليوم الاثنين بكنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر القداس الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد من القيادات الدينية والمسؤولين والشخصيات العامة.

وخلال كلمته، هنأ الرئيس السيسي الأقباط وجميع المصريين بهذه المناسبة، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الميلاد هو تعبير عن وحدة الشعب المصري الذي يجتمع على المحبة والسلام. كما شدد على أهمية تعزيز القيم الإنسانية والمضي قدمًا في بناء دولة قوية تعتمد على التعايش والتسامح بين جميع أطياف المجتمع.

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في الاحتفالات استمرارًا لنهجه الداعم لوحدة الشعب المصري، ورسالة تؤكد على أهمية تعزيز الروابط الوطنية ونشر قيم المحبة والتسامح.

كنيسة ميلاد المسيح، التي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، استقبلت آلاف المصلين خلال هذا الاحتفال الذي أصبح رمزًا للتعايش والوحدة في مصر، وسط أجواء مميزة عكست عظمة المناسبة وأهمية دور العاصمة الإدارية الجديدة كرمز للتنمية والتقدم.