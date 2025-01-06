قرينة السيسي مهنئة المصريين بعيد الميلاد: يرمز للمحبة والسلام

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد قائلة: كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي يرمز للمحبة والسلام، أدعو الله أن يديم وحدتنا ومحبتنا..كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد.

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.

ويشارك فى احتفال الكنيسة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.