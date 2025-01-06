رئيس جامعة المنوفية: جهود مكثفة لجعل معهد الأورام رائدا في التعليم الأكاديمي والمهني

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الأورام بجامعة المنوفية ، ومعهد الأورام القومي بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة داليا قدري مدير مستشفيات معهد الأورام القومي، والدكتور محمد منصور المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة.

وقد وقع البروتوكول الدكتور محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد مفوضاً عن رئيس جامعة القاهرة ،و الدكتور حسام عبد القادر الفل عميد المعهد مفوضاً عن رئيس جامعة المنوفية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن البروتوكول يأتي ، انطلاقا ً من رؤية جامعة المنوفية وجامعة القاهرة لتنفيذ السياسات الصحية السليمة ، وحرصهما على التكامل والتعاون العلمي والعملي والبحثي والتدريبي بكفاءة وفاعلية لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال وضع إطار للتعاون ، والمنفعة المتبادلة لكل منهما وتبادل الخبرات والاستشارات، إيماناً منهما بأهمية إعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث التطبيقية والإستفادة من مخرجاتها بما يخدم المرضي والمجتمع والبيئة المصرية.

وأضاف القاصد أن البروتوكول يتضمن

تعاون الطرفان في مجالات إعداد الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتح الإستفادة من إمكانيات كل منهما ،إلي جانب تبادل الخبرات بين أعضاء هيئه التدريس من خلال عقد ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمیة مشتركة

كما يتضمن البروتوكول الإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة ، والتعليم والتدريب و عقد ورش العمل، والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية القصيرة والبحثية ، إلي جانب تبادل الأبحاث العلمية والمطبوعات والمؤلفات والدوريات والرسائل العلمية ذات الصلة بالأورام.

وأكد رئيس جامعة المنوفية علي سعيه والقائمين علي معهد الأورام بجامعة المنوفية إلي ان يكون المعهد مركزا رائدا في التعليم الأكاديمي والمهني، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع في مجال علوم وعلاج الأورام والخدمات المعملية، مشيرا إلي أن التعاون والتكامل بين معهد الأورام القومي بجامعة القاهرة ومعهد الأورام بجامعة المنوفية يعد خطوة هامة لتحقيق هذا الهدف، موجها الشكر لرئيس جامعة القاهرة وعميد المعهد القومي للأورام متمنيا أن يثمر هذا التعاون عن إنجازات كثيرة للطرفين في جميع المجالات.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة برئيس جامعة المنوفية وعميد معهد الأورام ، مؤكدا على ان معهد الأورام بجامعة المنوفية سيكون له دور مؤثر في تقديم رعاية طبية متميزة لمرضي الأورام بدلتا مصر.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة على أهمية التعاون الوثيق بين معهد الأورام القومي بجامعة القاهرة ومعهد الأورام بجامعة بالمنوفية ،الذي سيكون باكورة تعاون في جميع المجالات بين الجامعتين في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة البحث العلمي والتحالف بين الجامعات المصرية.

هذا وقدحرص رئيس جامعة المنوفية ورئيس جامعة القاهرة علي تبادل الدروع التذكارية بعد توقيع مراسم البروتوكول.