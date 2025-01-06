صوت الناس| ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.. مأساة محمود.. نفسه يعمل عملية في العمود الفقري.. شاهد

برغم صعوبة العيش التى يعيشها إلا أنه متمسك بخيوط الأمل لعلها ترتبط ببعضها فتحيك له حلم الصحة والشباب الذى اندثر مع آهات الألم.

عن قصته يقول شقيقه: أخى محمود يعانى من اعوجاج فى العمود الفقرى منذ كان صغيرا في العاشرة من عمره، وقد تطور الأمر معه حتى صار شابا، وأبي يعمل عاملا بسيطا بالأجرة وقد تعرض لوعكة صحيه أثرت على حركته ولم يعد لنا دخل، وحاولنا كثيرا حتى رزقنا المولى بمعاش تكافل وكرامة ولكنه بسيط للغاية، حاولت أنا وإخوتى أن نعمل ولكن دون جدوى أمام وحش الاسعار الذى يلتهم أقواتنا ونحاول العيش لكن المشكلة تنحصر فى أخى ذلك الشاب الحى الميت ومأساته مع المرض".

وتابع:" حاولنا أن نسعى لإنقاذه فعرضناه على الكثير من الأطباء وقد أخبرونا بضرورة إجراء عملية جراحية، وذلك يحتاج لتكاليف باهظة، و كل ما نطالب به أن يتدخل أهل الشفقة والرحمة لمؤزراة هذا الشاب الحى الميت".

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https://www.youtube.com/shorts/tTc0vVnvj2A