الأمن يضبط المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن انتحال أحد الأشخاص صفة ضابط شرطة من خلال حساب شخصى/ وضبط مرتكب الواقعة.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة من خلال حساب شخصى على تلك المواقع.



بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية – له معلومات جنائية) وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على العديد من الصور المصطنعة مرتدياً فيها الملابس الشرطية"، وبمواجهته أقر بانتحاله صفة ضابط شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين وزيادة عدد المتابعين لتحقيق أرباح مادية، واعترف بقيامه بتركيب الصور بإستديو بمقابل مالى " تم ضبط مالكه" وبحوزته جهاز الكمبيوتر المستخدم فى تركيب الصورة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

