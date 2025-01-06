الأمن يضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواد البترولية بالقاهرة

استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية بشأن واقعة ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب بالاشتراك مع المُتهمين المضبوطين، تم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع")، كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 طن مواد بترولية – 25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم – 2 بندقية "آلية ، خرطوش" وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتها أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.