سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار

تقرر سفر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار ‏صباح الأربعاء للترتيب لسفر البعثة المحدد له يوم الخميس القادم، لخوض مباراة استاد ‏أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتقرر أن يسبق سمير عدلي البعثة، لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة ‏وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة.‏

كان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قام بتكليف محمد الدماطي ‏عضو ‏المجلس، برئاسة البعثة، حيث يقوم ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع محمد رمضان، ‏المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب تدريب، ‏لمساعدة ‏الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت ‏القادم‎.‎