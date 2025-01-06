سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار

تقرر سفر سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار صباح الأربعاء للترتيب لسفر البعثة المحدد له يوم الخميس القادم، لخوض مباراة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتقرر أن يسبق سمير عدلي البعثة، لإنهاء الترتيبات الخاصة بالرحلة من إقامة وانتقالات ومعاينة ملعب التدريب، في إطار توفير الأجواء اللازمة للفريق قبل المباراة.
كان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قام بتكليف محمد الدماطي عضو المجلس، برئاسة البعثة، حيث يقوم بالتنسيق والترتيب الكامل مع محمد رمضان، المدير الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب، لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم.