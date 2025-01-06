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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يطير إلى كوت ديفوار الخميس

محمد رمضان
محمد رمضان
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قال محمد رمضان، المدير الرياضي لنادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم يتوجه إلى كوت ديفوار يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمباراة إستاد أبيدجان المقررة يوم ١١ يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار. ويقوم الدماطي بالتنسيق الكامل مع المدير الرياضي لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب قبل سفر البعثة. 

وينافس الأهلي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه أندية: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري.


 

الأهلى كوت ديفوار الخميس استاد أبيدجان يناير