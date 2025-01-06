تشكيل ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو مينيرا في كأس ملك إسبانيا

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة ديبورتيفو مينيرا ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا لموسم 2024/2025.

تُقام المباراة على ملعب "كارتاجونوفا البلدي"، مع توقعات بمواجهة قوية رغم الفوارق بين الفريقين.

يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على فالنسيا بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني، بينما يعاني مينيرا من تراجع في مستواه بعد هزيمته أمام فريق جوفينتود توريمولينوس بهدف نظيف ضمن منافسات الدرجة الرابعة يوم 21 ديسمبر الماضي.

التشكيلة الأساسية لريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لورينزو، راؤول أسينسيو، أجوادو، فران جارسيا.

خط الوسط الدفاعي: إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الوسط الهجومي: إبراهيم دياز، أردا جولر، فالفيردي.

خط الهجوم: إندريك.

يقود الهجوم اللاعب البرازيلي الشاب إندريك، بينما يتواجد الثلاثي إبراهيم دياز، أردا جولر، ورودريجو جوس لدعم الخط الأمامي، في محاولة لتحقيق فوز يضمن التأهل إلى الدور التالي من البطولة.