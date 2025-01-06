وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تشهد فعاليات "نادي البحث عن وظيفة" بالمنصورة

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين ، فعاليات اليوم من "نادي البحث عن وظيفة" بدأت فعاليات " والذي تنظمه الشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للشباب"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، نادي البحث عن وظيفة والذي يستمر حتى 16 يناير الجاري ولمدة 10 أيام، بمشاركة عدد 20 شاب وفتاة ، بالنادي الإجتماعي بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

جاء ذلك بحضور طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، و عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، و غادة السيد منسق المشروع، و انجى حسن، و بسمة ريحان ميسرى المشروع، حيث يقومن بتنفيذ التدريب بنادي البحث عن وظيفة، لإتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ إنتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

وتتضمن فعاليات نادي البحث عن وظيفة بالشباب والرياضة بالدقهلية، تدريب الشباب على كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية لأى وظيفة، والفرق بين المقابلة الشخصية ومقابلة التعارف وكيفية تطوير الذات والبحث عن عمل ، كما يتم توضيح كتابة المخاطبات بأنواعها بالإضافة إلى أنشطة عمليه وورش عمل، بالإضافة إلى تعريف الشباب بتطبيق مهاراتي، والذى يهدف لمساعدة الشباب على معرفة مهاراتهم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، خلال اللقاء أن نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف وكيفية دخول سوق العمل، والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، بالاضافة إلى توسيع شريحة المستفيدين من أبناء محافظة الدقهلية وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.

يذكر أن تنفيذ فعاليات نادي البحث عن وظيفة بالشباب والرياضة بالدقهلية، يأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتورة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.